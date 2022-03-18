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Şırnak’ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

Şırnak’ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar
18.03.2022 10:28

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Şırnak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak açılarak kutlandı. Sporcular, buz gibi suda 6 kilo metre kürek çekerek şehit ve gaziler için pankart açtı. Her yıl ülke genelinde aziz şehitler için düzenlenen programlara Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur çayında sporcular, farkındalık oluşturmak için rafting yaparak 18 Mart’ı kutladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 107’inci yıl dönümü münasebetiyle Aşağıdere köyünden Günyüzü köyüne kadar 6 kilo metrelik bir mesafeyle nehir inişi yaparak rafting yaptı. Sporcular, azgın ve soğuk suda şehit ve gaziler için kürek çekip ay yıldızlı Türk bayrağı ve pankartlar açtı.

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