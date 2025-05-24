Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:39:16

Kaza, Cizre ilçesine bağlı İkizce köyü yakınlarında yaşandı. Mehmet Aytaş yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı Volkswagen Caddy marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Aytaş (61) ile Leyla Aytaş (29) ve Ceylan Aytaş (27) yaralı olarak kurtarıldı. Ancak araçta bulunan Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (64) ve Sibel Aytaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Acı olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.