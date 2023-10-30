Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,29 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 6,63 gram eroin, 9.885 paket sigara, 487 adet puro, 25 kg. nargile tütünü, 1 kg. tütün, 4.376 adet muhtelif emtia,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek 9 adet cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet kol saati, 18 adet elektronik emtia, 58 kg. kaçak çay ve 31 adet sahte dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 46 kişi kaçakçılık, 20 kişi asayiş ve 2 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 78 şüpheli gözaltına alındı.