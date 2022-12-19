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Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı
19.12.2022 20:00

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Cizre-Silopi karayolunun 7. kilometresinde İnci köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir kurye aracına ait kameraya yansıyan görüntülerde yoldan çıkan tır, kurye aracını teğet geçtikten sonra Orhan Bayram yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışarak şarampole devriliyor. Öte yandan kazanda hayatını kaybeden Orhan Bayram ile Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül’ün cenazeleri, aileleri tarafından Cizre Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı. Cenazeler Asri Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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