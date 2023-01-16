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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı
16.01.2023 01:31 - Son Güncelleme: 16.01.2023 01:36

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Olay, saat 00.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü, 57 KD 120 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı ve ardından otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan otomobil ile çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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