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Sinop’ta 3 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki çocuk hala bulunamadı

Sinop’ta 3 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki çocuk hala bulunamadı
22.01.2023 10:31

OTOMATİK OYNAT

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Sinop’ta, 20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli İbrahim Ay (5), yaklaşık 3 yıldır bulunamadı. İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. İbrahim’in bulunmasını istiyoruz” dedi. Olay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan 2020 tarihinde meydana geldi. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı. İbrahim Ay’ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim’den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. İbrahim’in bulunmasını istiyoruz. Arama çalışmalarının sıklaştırılmasını istiyoruz. Geçen hafta bir ekip geldi çalışma yaptık. Fakat günler geçtikçe arama çalışmaları azalıyor. Biz bu çalışmaların sıklaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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