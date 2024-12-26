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Sinop Demirciköy Tüneli’nde feci kaza: Otomobil tünelde duvara çarptı: 1 ölü!
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Sinop Demirciköy Tüneli'nde feci kaza: Otomobil tünelde duvara çarptı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 19:07

Sinop'ta otomobilin Demirciköy Tüneli'nde duvara çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hakan Sarıkaya'nın kullandığı 57 AT 703 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel duvarına çarptı. Araba havada asılı kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Sarıkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tünel Sinop yönüne trafiğe kapatıldı.

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