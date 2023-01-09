Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2’nci kattaki sınıfından aşağı atladı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu'nda meydana geldi. M.Ö., öğretmeninin yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada 2'nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.'ye ilk müdahalesini öğretmenler yaptı. M.Ö. çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.