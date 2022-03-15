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Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi

Simülasyon tırında gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi
15.03.2022 09:49

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Erzincan’a gelen Deprem Simülasyon Tırı’nda, gerçeği aratmayan 6.8 şiddetinde deprem eğitimi verildi. Deprem Simülasyon Tırı, vatandaşlara gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatarak farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan’a geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak kabul edilmesinin ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Afet Farkındalık Eğitimleri verilerek tatbikatlar yapılmaya devam ediyor. Eğitim ve tatbikatlar kapsamında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Deprem Simülasyon Tırı ile ülke çapında verdiği eğitimlerine Erzincan’da devam etti. Kentin en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerine kurulan tırda, AFAD personeli, vatandaşlara ve öğrencilere daha önce Erzincan, Elazığ ve Van’da yaşanan deprem felaketlerinin şiddetini sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılarak deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatılıyor.

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