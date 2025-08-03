Silivri’de zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Silivri'de D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada 1 otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar bir süre kontrollü olarak yönlendirildi.