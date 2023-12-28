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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 21:28 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 21:32

Silivri’de 'drift' atan sürücüye ceza yağdı!

Silivri’de döner kavşak etrafında drift atan sürücüye 21 bin 214 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında bir aracın döner kavşak etrafında drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu videonun Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde çekildiği tespit edildi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan M.A. isimli araç sürücüsü yakalandı. Araç sürücüsü M.A.'ya 21 bin 214 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle alındı. Ayrıca M.A. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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