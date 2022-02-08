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Silivri'de banka şubesine taşlı soygun girişimi

Silivri'de banka şubesine taşlı soygun girişimi
08.02.2022 16:07

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Silivri'de bankada soygun girişimi yaşandı. Bankaya elinde bir taşla gelen şahıs, güvenlik görevlisinin başına vurarak silahını almaya çalıştı. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, polis ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre olay Silivri'de bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elinde taşla gelen bir şahıs, güvenlik görevlisinin kafasına vurarak yaraladı. Görevlinin belindeki silahı almaya çalışan zanlı, banka çalışanları tarafından engellendi. Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı güvenlik görevlisi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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