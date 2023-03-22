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Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen kamyon kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen kamyon kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı
22.03.2023 19:42

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, dün öğlen saatlerinde Silivri TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü kamyon sürücü Mazhar Ö.'nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyondaki mıcırlar yola saçılırken kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, mıcırların temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan yaşanan kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza, bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarparak karşı yola geçtiği görüldü.

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