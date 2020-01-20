Silivri beyaza büründü! İstanbul Valiliği uyardı: Perşembe gününe dikkat 20.01.2020 11:09

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı. Şiddetli yağmurun ardından kar yağının başladığı Silivri'de yollar beyaza büründü. İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün (20 Ocak) ve yarın (21 Ocak) etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe (23 Ocak) günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor." denildi.

Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.





VALİLİK'TEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün (20 Ocak) ve yarın (21 Ocak) etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe (23 Ocak) günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün (20 Ocak Pazartesi) en düşük 4, en yüksek 7; 21 Ocak Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece; 23 Ocak Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; 24 Ocak Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor."

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNDE DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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