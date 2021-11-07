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Silahlı soygun yapan şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Silahlı soygun yapan şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı
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Konya'da cerrahi maske takarak girdiği zincir marketlerin bir şubesinden silah zoruyla 2 bin 500 lira alarak kaçan şüpheli şahsın, soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli şahıs, 100 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri tarafından olaydan sonra 2 gün sonra saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 5 Kasım Cuma günü saat akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziyaülhak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşon giyip cerrahi maske takarak markete giren şüpheli şahıs, elindeki silahlı kasiyere doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadan yaklaşık 2 bin 500 lira alan soyguncu, marketten çıkarak kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, markette incelemelerde bulundu. 20 saatlik kamera görüntüsü sonrası şüpheli yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri de, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi tespit edebilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. İlk olarak marketteki görevlilerin verdiği eşkal doğrultusunda hareket eden polis, daha sonra marketin ve şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerasını üzerinde inceleme yaptı. Görüntülerde maskeli ve eşkale uygun bir şahsın gittiği tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşında şüpheli Ö.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polisin Selçuklu ilçesindeki evine düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli Ö.Y.'nin borçları olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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