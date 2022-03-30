Haberler Yaşam Videoları Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonun görüntüleri paylaşıldı
30.03.2022 09:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:56
Hırsızın çatıdan inmesine...
Yaşam 02:15
Edirne'de aile boyu infaz!
Yaşam 02:02
Ankara ve İzmir'de fuhuş...
Yaşam 01:24
İspanyol arenasını aratmayan...
Yaşam 03:12
Muhtar tilkiyi ağırlıyor
Yaşam 00:27
Kayseri'de eş zamanlı DEAŞ...
Yaşam 03:22
Köylüler heyelan nedeniyle...
Yaşam 01:18
İETT olayları bitmek bilmiyor!...
Yaşam 01:33
Polis ekiplerinden...
Yaşam 02:18
İstanbul'da zehir tacirlerine...
Yaşam 01:34
Esenyurt’ta asansörde taciz...
Yaşam 00:45
Barınakta aç kalan köpekler...

İstanbul merkezli 6 ilde 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Eş zamanlı operasyonlarda aranan 76 şüpheliden 64’ü yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve kaçak silah imalathanelerine yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu operasyonlarda aranan 76 şüphelinin 64’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyona ilişkin bu sabah emniyetten görüntü paylaşıldı

Yaşam Videoları
SON DAKİKA