Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonun görüntüleri paylaşıldı

İstanbul merkezli 6 ilde 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Eş zamanlı operasyonlarda aranan 76 şüpheliden 64’ü yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve kaçak silah imalathanelerine yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Söz konusu operasyonlarda aranan 76 şüphelinin 64’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyona ilişkin bu sabah emniyetten görüntü paylaşıldı