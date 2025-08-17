PODCAST CANLI YAYIN

Siirt'te trafik kazası: Araç takla attı! 2’si çocuk 6 yaralı

Siirt-Batman kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarpıp takla attığı kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, refüje çarpıp takla attı. Araçta bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
İstanbul'da dehşet görüntüler! Kız kavgası yüzünden ensesine bıçak sapladı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Bursa'da dehşet anları | Mesai arkadaşına çekiçle kabusu yaşattı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle