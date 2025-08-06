Siirt’te ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, plakası 06 BOP 181 olan hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7 Kişi Yaralandı

Araçta bulunan 7 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumları İyi

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.