Siirt’te park halindeki TIR alev alev yandı

Siirt'te arpa yüklü park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Siirt merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Park halindeki 21 SV 814 plakalı kamyonun motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye Gökçebağ Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.