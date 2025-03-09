PODCAST CANLI YAYIN
Siirt’te park halindeki TIR alev alev yandı
Haberler Yaşam Videoları

Siirt'te park halindeki TIR alev alev yandı

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 17:20

Siirt'te arpa yüklü park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Siirt merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Park halindeki 21 SV 814 plakalı kamyonun motor kısmında başlayan yangını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye Gökçebağ Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
TEM'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
08.03.2025Cumartesi
Erzurum'da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti
08.03.2025Cumartesi
Tırın çarptığı genç kız 12 günlük yaşam savaşını kaybetti: Çarpma anı kamerada!
08.03.2025Cumartesi
Diyarbakır'da 1 hafta önce kaybolan genç Batman'da ölü bulundu
08.03.2025Cumartesi
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
08.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü 03:10
Adıyaman’da paraşüt kazası: 1 ölü
08.03.2025Cumartesi
Erzurum’da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti 00:46
Erzurum'da bir evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti
08.03.2025Cumartesi
Diyarbakır’da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü 5 yaralı! 00:47
Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga: 3 ölü 5 yaralı!
08.03.2025Cumartesi
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti 02:13
CHP'li Ahmet Kurtuluş'tan skandal!
08.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN