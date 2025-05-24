Siirt’te feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:46:08

Siirt'te çevre yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. idaresindeki 16 APG 874 plakalı otomobil, Siirt Çevre Yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.