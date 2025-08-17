PODCAST CANLI YAYIN

Siirt’te düğün dönüşü minibüs devrildi: 15 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5’i çocuk toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AAL 864 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 5'i çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

