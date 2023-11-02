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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 19:03

SİHA gemisi TCG Anadolu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi görünce heyecanlandığını belirten Burhanettin Işık, “Gemiyi çok beğendim. Muhteşem bir şey. Ülkemiz için gurur verici. O kadar çok heyecanlandım ki, sanki ben yapmışım gibi. Ülkemiz için böyle şeyler az bile. Daha büyüğünü istiyoruz. Allah'ın izniyle o da olacak" dedi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu' gemisi Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. Yerli ve milli üretim olan devasa savaş gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu Limanı'na geldi. Gemiyi gören vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gemiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.


İlk defa TCG Anadolu gemisini ziyarete geldiğini belirten Sami Karatekin, "Bağcılar'dan geliyorum. Gemiyi görmeye geldim. Daha önce gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Gurur duyuyorum. Memleketimiz için bir gurur" dedi.

"MUHTEŞEM BİR ŞEY"

Daha önce gemiyi görmeye geldiğini fakat giremediğini belirten Burhanettin Işık ise, "Gemiyi çok beğendim. Muhteşem bir şey. Ülkemiz için gurur verici. Daha önce buraya geldim ama girememiştim. Bu sefer gireceğim inşallah. Fatih'ten geliyorum. O kadar çok heyecanlandım ki, sanki ben yapmışım gibi. Daha ne diyebilirim. Ülkemiz için böyle şeyler az bile. Daha büyüğünü istiyoruz. Allah'ın izniyle o da olacak" şeklinde konuştu.
Yerli ve milli üretim olan TCG Anadolu gemisi saat 18.00'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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