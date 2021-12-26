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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi
26.12.2021 09:52

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Balıkesir’in simgelerinden birisi olan tarihi Zağnos Paşa Camii üzerinde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti. Akşam ezanına doğru çıkan sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile görsel şölen oluşturdu. Yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Balıkesir semalarında harika görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken sığırcık kuşları vatandaşlardan da ilgi gördü. Cami cemaatinden olan bir vatandaş ise sığırcıkların dansı ile ilgili şunları söyledi: "Yağmurun ve kışın habercisidir sığırcık kuşları ve akşamları daha fazla göründüğünü toplu vaziyette Allah'a zikir ederler. Beraber ve toplu hareket ettiklerini ağaca konduğu zaman hep beraber konar ve hiç bir zaman ayrılmazlar"

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