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Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye kalkan oldu

Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye kalkan oldu
05.02.2023 22:57

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İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına tanker şoförü yetişti. Şoförün tankerle motosiklete kalkan olduğu anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İstanbullular akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışını beklerken, rüzgar da şiddetini artırmaya başladı. Rüzgarın hızının ilerleyen saatlerde 80-100 kilometre hıza ulaşacağı öngörülürken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. Yasak başlamadan önce trafiğe çıkan motosikletli sürücüler özellikle köprülerden geçişlerde zor anlar yaşadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçmeye çalışırken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zorlanan motosiklet sürücüsünün imdadına tanker şoförü yetişti. Motosikletin şiddetli rüzgarda devrilmemesi için aracını kalkan gibi kullanan tanker şoförü, köprü çıkışına kadar bu şekilde eşlik etti.

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