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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 18:07 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 19:13

Sıcaktan bunalan İstanbullar soluğu denizde aldı

İstanbul’da etkisini sürdüren ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklarından bunalan vatandaşlar, Pazar gününün tatil olmasını fırsat bilerek Yedikule Sahiline akın etti. Serinlemek için denize giren vatandaşlar Pazar gününün tadını çıkardı.

Türkiye genelinde günlerdir etkisini sürdüren 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar serinlemek için farklı yolları denemeye devam ediyor. İstanbul'da da pazar gününün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için Yedikule Sahiline akın etti.

"BURASI DA GAYET GÜZEL VE SESSİZ"

Serinlemek için denize giren İdris Karagöl, "Serinlemek ve kafa dinlemek için buraya geldim. Günümü sakin ve sessiz bir şekilde geçirmek istiyorum. Burası da gayet güzel ve sessiz. Buraya öğleden sonra geliyorum, ikindi vakti gidiyorum" dedi.

"SICAKLIK 40 DERECENİN ÜSTÜNDE"

Sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde olduğunu söyleyen Fırat Demir, "Buraya yüzmeye, serinlemeye geldik. Malum şartlar belli hava çok sıcak. Bir şekilde serinlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BURASI BİZİM İÇİN DAHA UYGUN"

Yüzdükten söyleyen sonra güneşlenen Metin Dağlı, "Evde duramıyoruz, bunalım geçiriyoruz. Bu nedenle denize yüzmeye geldik. Deniz serin, havada güzel. Maddi durum olmadığı için bu tarz yerlere gidemiyoruz. Sahillere de gitmeye vaktimiz olmuyor. Burası bizim için daha uygun" ifadelerini kullandı.

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