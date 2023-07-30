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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:49 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:54

Sıcaktan bitkin düşen şahin Doğal Hayatı Koruma görevlilerine teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sıcaktan bitkin düşerek apartmana sığınan şahin, itfaiye tarafından yakalandıktan sonra Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Öte yandan şahinin yakalanması esnasında gelen kedinin kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Dün Aydınevler Mahallesi 5512 Sokak'ta bulunan evlerine gelen Murat Güven ve ailesi, balkonda bitkin halde duran şahin ile karşılaştı. Kapı ve pencereleri kapatmalarına rağmen sabah hala şahinin aynı yerde durduğunu gören aile durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler tarafından yakalanan ve sıcaktan bitkin düştüğü değerlendirilen şahin tedavisinin yapılması için Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kedinin önce yaklaştığı, ardından şahinin kanat kaldırması ile uzaklaştığı görüldü.

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