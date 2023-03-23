Sıcak asfalt malzemesi yüklü tırda yangın çıktı

Kırklareli’nden gelen ve Pazarkule Sınır Kapısı üzerindeki yol yapım çalışmaları için sıcak asfalt malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı. Sıcak asfalt malzemesi taşıyan K.D.'nin kullandığı 06 GA 1927 plakalı tırda, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Tır sürücüsü dumanları fark ederek aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edirne merkezden Karaağaç Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yangın dolayısıyla kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tır dorsesinin sol arka tekerleğinde yangın sonrası hasar oluştu. Tırın 30 ton asfalt malzemesi taşıdığı öğrenildi.