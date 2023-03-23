RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Sıcak asfalt malzemesi yüklü tırda yangın çıktı

Sıcak asfalt malzemesi yüklü tırda yangın çıktı

Sıcak asfalt malzemesi yüklü tırda yangın çıktı
23.03.2023 19:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:51
Gebze'de fabrika yangını:...
Yaşam 02:41
Kocaeli'de vahşet
Yaşam 00:26
Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Yaşam 00:34
Avcılar sahilinde cips...
Yaşam 00:51
Çocuklara Ramazan hediyesi!...
Yaşam 01:00
Haliç Köprüsü'nde zincirleme...
Yaşam 05:47
Bağcılar’da görüntüsüyle...
Yaşam 02:46
Sel sularına kapılan 1,5...
Yaşam 04:48
Kaza yapan sürücü önce olay...
Yaşam 00:53
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 00:15
Önce çarptı sonra öperek...
Yaşam 01:37
Jandarma'dan uyuşturucu...

Kırklareli’nden gelen ve Pazarkule Sınır Kapısı üzerindeki yol yapım çalışmaları için sıcak asfalt malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı. Sıcak asfalt malzemesi taşıyan K.D.'nin kullandığı 06 GA 1927 plakalı tırda, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Tır sürücüsü dumanları fark ederek aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edirne merkezden Karaağaç Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yangın dolayısıyla kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tır dorsesinin sol arka tekerleğinde yangın sonrası hasar oluştu. Tırın 30 ton asfalt malzemesi taşıdığı öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA