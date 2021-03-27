Sezen Ünlü cinsel saldırı sonucu mu hamile kaldı? Sezen Ünlü cinayeti korkunç detay! Baba Serdar Ünlü gerçekleri tek tek açıkladı

Sezen Ünlü cinayetinden kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı Anıl Y. (24) tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) babası Serdar Ünlü, kızının Anıl Y.'nin cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını öne sürerek, "Kızımı sürekli tehdit ediyordu" dedi. Sezen Ünlü'nün cenazesi ise yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi. Öte yandan 5 aylık hamile dini nikahlı eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü katili kimdir? İzmir'de meydana gelen bir kadın cinayeti daha gündeme oturdu. Sezen Ünlü cinayeti detayları da belli olmaya başladı. Sezen Ünlü isimli 5 aylık hamile bir kadın 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

SEZEN ÜNLÜ KATİLİ KİMDİR?

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Y. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan saldırganın eşgalini belirleyen polis ekipleri, koordineli çalışarak sokak sokak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Dini nikahlı eşi Anıl Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Sezen Ünlü'nün, vücuduna 16 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, talihsiz gencin karnındaki çocuğun da öldüğü öğrenildi.