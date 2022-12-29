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Seyir halindeyken refüje çıkan tır sürücüsü hayatını kaybetti! Kazada 'kalp krizi' şüphesi...

Seyir halindeyken refüje çıkan tır sürücüsü hayatını kaybetti! Kazada 'kalp krizi' şüphesi...
29.12.2022 00:43 - Son Güncelleme: 29.12.2022 01:05

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Adana'da seyir halindeyken çelik bariyeri alarak, refüjdeki ağaçlara çarpan tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücünün kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin ardından kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ercan Büyükakkaş yönetimindeki mermer tozu yüklü 51 ABU 358 plakalı TIR, iddiaya göre kontrolden çıkıp, çelik bariyeri aşarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan sürücü Büyükakkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Büyükakkaş'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ve sağlık ekibinin ilk incelemesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirip, hayatını kaybettikten sonra kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Büyükakkaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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