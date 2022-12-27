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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı
27.12.2022 21:47

OTOMATİK OYNAT

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Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında Eren Can Uğur idaresindeki 02 ABB 890 plakalı otomobil, biranda alev aldı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. İçeride bulunan sürücü kendisini otomobilden dışarıya güçlükle attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil, yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü.

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