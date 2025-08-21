PODCAST CANLI YAYIN

Seyir halindeki motosiklet panelvana çarptı: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta geri manevra yapan panelvanla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CADDE ORTASINDA ÇARPIŞTILAR
Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı panelvanıyla geri dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Timur Y. (28) yönetimindeki 34 HFU 999 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Timur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PANELVAN ŞOFÖRÜ EMNİYETTE
Panelvan sürücüsü Emrullah S. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle