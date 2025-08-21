Seyir halindeki motosiklet panelvana çarptı: 1 ağır yaralı

CADDE ORTASINDA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı panelvanıyla geri dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Timur Y. (28) yönetimindeki 34 HFU 999 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Timur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PANELVAN ŞOFÖRÜ EMNİYETTE

Panelvan sürücüsü Emrullah S. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.