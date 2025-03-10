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Seyhan’da silahlı saldırı girişimi: 1 yaralı!
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Seyhan’da silahlı saldırı girişimi: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 18:06

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir iş insanı, ağabeyine saldırmak isteyen kişiyi durdurmaya çalışırken kazara bacağından vuruldu. Olayla ilgili polis çalışmaları sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş insanı, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 3 Mart'ta M.E.T. (55), inşaat malzemeleri sattığı iş yerinde bulunduğu sırada bir kişi dükkanına geldi. İş yeri sahibine tabancayla ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine iş yeri sahibi, dükkandaki yakınlarının da desteğiyle şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bitişikteki iş yerinde bulunan M.E.T.'nin kardeşi M.T. (35), olayı duyup dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Ancak saldırganı yakalamaya çalışırken silahın kazara ateş alması sonucu bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan M.T., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin motosikletle iş yerine gelmesi ve hızla kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Aileye ait iş yerlerinin daha önce motosikletli ve silahlı kişilerce kurşunlanması da görüntülerde yer aldı.

M.T., gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinden haraç istendiğini ve bu talepleri reddettikleri için iş yerlerine 13 kez silahlı saldırı düzenlendiğini iddia etti. Bu olaylar nedeniyle üç işletmenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

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