Sevilen fenomen Taha Duymaz’ın Instagram hesabını kapattılar

07.06.2020 11:40

Fenomen Taha Duymaz’ın hesabı canlı yayın yaptığı esnada kapatıldı. Kısıtlı imkânlarla yemek videoları çekip sosyal medya hesabına koyan ve bu sayede kısa sürede Instagram fenomeni haline gelen Taha Duymaz’ın hesabının kapatılması onu seven büyük kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Taha Duymaz’ın kim olduğunu merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde…

Efendi ve çalışkan kişiliğiyle milyonu aşan takipçiye ulaşan Taha Duymaz'ın yemek videolarına kötü karakterli kişiler tarafından asılsız ve ağır ithamlarda bulunuluyordu. Bu haksız ithamlara ve linçlere, Instagram canlı yayınında cevap veren Duymaz'ın hesabı, yayın sırasında söylediği sözler nedeniyle kapatıldı. 17 yaşındaki başarılı fenomen canlı yayında kendisine küfredenlere aynı şekilde küfrettiği esnada hesabı kapatıldı.

"YILLARIM ELİMDEN ALINDI"

Hesabının kapatılmasına çok üzülen Taha Duymaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama:

"Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı."

TAHA DUYMAZ'IN ÖYKÜSÜ

Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.

Aşçı olma hayali olan Duymaz, fenomen olma hikayesini böyle anlatmıştı:

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım."