Sevdiği kızla evlenmek için 7 bin 238 kilometreden Rize'ye geldi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı, Güney Koreli Koo Dongwan ile konuşarak arkadaş oldu. Uzun süre internet üzerinden görüşen gençler evlenmeye karar verdiler. Ardeşen ilçesine 7 bin 238 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, kelime-i şehadet getirip, Müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı. Rizeli Semanur ve Güney Korali Koo Dongwan, törenle nişanlanıp, evliliğe ilk adımı attı.



Eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Semanur Kutanis, babasının ilk başta istemediğini daha sonrasında kabullendiğini ifade ederek "6 yıl önce ben ingilizce öğrenirken ablasıyla tanıştım. Farklı ülkelerden arkadaşlarım vardı. Daha sonra kendisiyle tanışınca ilişkimiz başladı. Ailesi ilişkimize karşı çıkmadı çünkü onlarda 18 yaşından sonra çocuklar biraz daha özgür.

Benim ailemde biraz babam karşı çıktı. Ben biraz zor büyüdüğüm için hemen vermek istemedi. Sonrasında oda kabullendi. Diğer aile üyelerim zaten kabullenmişti. Onun ailesinden kimse gelemedi malesef çünkü orada kışın daha çok işte oluyorlar. İzinlerini sadece yazın kullanabildikleri için gelemediler. Bir tek arkadaşı gelebildi. Evlendiğimizde Rize'de yaşayacağız. Şuanda para biriktiriyor. Mesleği üzerinden bir iş kurmayı planlıyor" şeklinde konuştu.



Eşinin ailesinin de Kore'de bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Kutanis, "Düğünü 2024 yılında düşünüyoruz çünkü tekrardan Kore'ye dönecek ve orada para biriktirecek. Ondan sonrada buraya yerleşmeyi planlıyor. Düğüne ailesi büyük ihitimalle gelecek. Gelemezseler bile ailesi Kore'de de bir düğün yapacağız kesin dedi. Onlar orada da düğün yapmak istiyor. Ona benimle evlenecekleri için sıkıntı çıkartmadılar. Senin karar dediler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu söyleyen Güney Koreli Koo Dongwan "Türkiye çok güzel bir yer. Türkiye'nin yemekleri, insanları ve şehir olarak çok güzel bir yer" dedi.