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Servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 20:17

Konya'nın Seydişehir ilçesinde indiği minibüsün altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taraşcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.D. idaresindeki 42 K 6064 plakalı minibüsten inen 5 yaşındaki Yusuf Kaya, aracın ön tarafından karşıya geçmeye çalıştığı sırada, indiği minibüsün altında kaldı. Kazayı sonradan fark eden sürücü kazada ağır yaralanan Yusuf Kaya'yı minibüse alarak Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü. Yusuf Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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