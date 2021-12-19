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Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada

Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada
19.12.2021 09:51

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Bursa'da servis ile otobüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Beşyol'da meydana geldi. İddiaya göre, yolcu taşıyan şehiriçi otobüsü şöförü ile servis aracı sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışma çıktı. Servis ile otobüs lambalarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı. Uzun süre birbiriyle hakaret eden iki sürücü yolcuların ve diğer sürücülerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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