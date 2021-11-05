Selimiye Camisi'nde 1800 yıllık 'Zeus tapınağı' sütunu asırlara meydan okuyor

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii’nin olduğu bölgede yaklaşık 2 bin yıllık Zeus tapınağının olduğunu söyledi. Edirne’nin ilk kuruluş dönemlerinde Selimiye Camine yakın bölgelerde Roma tapınaklarının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Engin Beksaç, bu tapınakların en önemlisi ve en büyüğünün Zeus tapınağı olduğunu belirtti. Zeus tapınağından arta kalan sütunun Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii’nde kullandığına dikkati çeken Beksaç, bu sütunun Roma Dönemi’nden Edirne’de kalan nadir örneklerden biri olduğunu anlattı. Prof. Dr. Beksaç, "Esasında bilindiği gibi Edirne’nin ilk kuruluş dönemlerinde bu bölgede Roma tapınaklar bölgesi var. Bu tapınakların en önemlisi ve en büyüğü Zeus tapınağıdır. Bu sütun Zeus tapınağından arta kalan bir malzeme, muhtemelen Mimar Sinan buradaki çalışmalar esnasında bu sütunlar ile karşılaşmış ve bu köşeye yerleştirmiştir. Özellikle bu köşenin pahalanarak, sütuna ayrılacak bir yer oluşturması ve bu sütun başlığına verdiği önemi göstermektedir. Selimiye’nin bulunduğu bölge Edirne’nin ilk kuruluş döneminde önemli tapınaklar bölgesi, burada çok sayıda tapınak var. Tapınaklar altında kalan bölgede çok geniş bir alana yayılan bir Nekropol alanı var. Bu sütun Edirne’de Roma döneminden kalan nadir örneklerden biri yani esasında Edirne’nin roma döneminde geçmişini ve Edirne’nin gerçek kuruluşunda bir roma imparatorluğunun olduğunu hatırlatan bir örnek olarak karşımıza çıkıyor” dedi.