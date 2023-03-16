Haberler Yaşam Videoları Selde sürüklenen Reşat amcadan güzel haber! Her şey bitti derken...

Selde sürüklenen Reşat amcadan güzel haber! Her şey bitti derken...

Selde sürüklenen Reşat amcadan güzel haber! Her şey bitti derken...
16.03.2023 19:10

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:51
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel...
Yaşam 00:57
Şanlıurfa’da selde mahsur...
Yaşam 01:48
Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel...
Yaşam 04:24
Boğa burçları bu ay sizin...
Yaşam 04:09
Ilgaz Dağı'nda Mart karı: Kar...
Yaşam 06:26
Depremde ailesini kaybetti,...
Yaşam 01:50
Meteoroloji'den yağış ve...
Yaşam 02:02
D-100’de lüks cip su kanalına...
Yaşam 03:45
Lodosun devirdiği tabelalardan...
Yaşam 01:42
Alkolün etkisiyle yaktığı ev...
Yaşam 04:02
Gümüşhaneli dağcılardan zorlu...
Yaşam 01:49
İki ayrı iş yerinde...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi acımızı katladı. 15 kişinin yaşamın yitirdiği felaket sırasında çarpıcı görüntüler kameralara yansıdı. Şanlıurfa'da sele kapılan Reşat Ayva'nın, ara sokakta sürüklenirken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan görüntünün ardından Ayva'nın, akıbetinin ne olduğu merak edildi. Reşat Amca'nın uzun süre sürüklendikten sonra Şanlıurfa'daki Zeytinlik Otoparkı'nın önünde, otoparkçıalr ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA