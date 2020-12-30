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Selda Taş'ı katleden kocası Mehmet Taş: ''Eşim beni aldatıyordu, silahı çektim, öldürdüm''

Selda Taş'ı katleden kocası Mehmet Taş: ''Eşim beni aldatıyordu, silahı çektim, öldürdüm''
30.12.2020 12:16
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Malatya'da uyuşturucu bağımlısı olan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Mehmet Taş (40), tartıştığı eşi Selda Taş’ın (38) başına tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm dediği öğrenildi.


MALATYA'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşi Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm dediği öğrenildi.

Olay, dün sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'SİLAHI ÇEKTİM, ÖLDÜRDÜM'
Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm dediği belirtildi.

ÇOCUKLAR BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDI
Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı. Çocuklardan biri, Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu dedi.
Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.

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