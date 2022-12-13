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Sel sularında mahsur kalan sürücüleri polis ve belediye ekipleri kurtardı

Sel sularında mahsur kalan sürücüleri polis ve belediye ekipleri kurtardı
13.12.2022 17:17

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İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle bir çok noktada su taşkınları meydana gelirken, Balçova ilçesinde sel sularında mahsur kalan sürücüler, polis ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yaşam Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir kısmı sel sularına teslim oldu.

Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti.

Araçlar ve sürücüler trafik polisinin de yardımıyla birikintiden çıkartıldı.

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