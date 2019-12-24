Sel sularına kapılan çocuk vatandaşlarca kurtarıldı |Video 24.12.2019 13:17

Adana'da Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapılan bir çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk bir vatandaşlardan kurtarıldı. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı...

Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dün geceden bugüne etkili olan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapılan bir çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk bir vatandaşlardan kurtarıldı.