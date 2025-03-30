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Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
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Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 20:07

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına ölü bulundu. Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü. Su dolu kanala düşen küçük çocuk akıntının kuvvetli olmasıyla kısa sürede gözden kaybolurken, çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Boğularak ölen çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce sulama kanalından çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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