Şehitkamil’de at yarışı kazası: Mehmet Yılmaz’ın yaralanma anları kamerada

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ

Olay, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı.

ATTAN DÜŞME ANI VE YARALANMA

Yılmaz'ın üzerinde bulunduğu at, bir anda dengesini kaybederek düştü ve taklalar attı. Düşen ve attın altında kalan Yılmaz, vücudunda ciddi kırıklar oluşması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

KAYIT ALTINA ALINAN OLAY VE SORUŞTURMA

Festival çekimini yapan dron kamerasına yansıyan kazayla ilgili, yetkililer tarafından soruşturma baş