Şehitkamil’de at yarışı kazası: Mehmet Yılmaz’ın yaralanma anları kamerada
Gaziantep’te katıldığı at yarışları festivalinde attan düşen AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, ağır yaralanırken olay anı dron kamerasına yansıdı.
OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ
Olay, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı.
ATTAN DÜŞME ANI VE YARALANMA
Yılmaz'ın üzerinde bulunduğu at, bir anda dengesini kaybederek düştü ve taklalar attı. Düşen ve attın altında kalan Yılmaz, vücudunda ciddi kırıklar oluşması sonucu ağır şekilde yaralandı.
İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE SEVK
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.
KAYIT ALTINA ALINAN OLAY VE SORUŞTURMA
Festival çekimini yapan dron kamerasına yansıyan kazayla ilgili, yetkililer tarafından soruşturma baş