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Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül’den Lüftü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun diyorum

Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül’den Lüftü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun diyorum
09.11.2021 20:06
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit kardeşine alçakça küfretmesine tepkiler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'a sahip çıkarak olayı provokasyon olarak niteledi. İYİ Parti'ye Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den tepki geldi. Ayşe Bülbül, Türkkan’a “Eren’in annesi olarak ona yazıklar olsun diyorum. O sadece o şehit yakınına değil tüm şehit yakınlarına o lafı söyledi” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de “Ona da yazıklar olsun, o da bir annedir; O bizim yanımızda olacağı yerde başkalarının yanında oluyor” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

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