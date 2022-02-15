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Şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa eden Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevinde

Şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa eden Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezaevinde
15.02.2022 13:19

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Son dakika haberi... Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel cezalarının kesinleşmesi üzerine teslim olmak üzere adliyeye geldiler. İnfaz işlemleri tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldüler. Öte yandan hakkında verilen hapis cezası istinaf tarafından onanan gazeteci Hülya Kılınç da cezaevine gönderildi.

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