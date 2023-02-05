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Şehir magandaları, otomobilden yol kenarında yürüyen eskiciye torpil fırlattı

Şehir magandaları, otomobilden yol kenarında yürüyen eskiciye torpil fırlattı
05.02.2023 23:00 - Son Güncelleme: 05.02.2023 23:00

OTOMATİK OYNAT

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Kartal'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı.

Yaşam Videoları

Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı. Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

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