Seferihisar’da vahşet: Kendi mezarını kazdırıp öldürdüler

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi, tarlada gömülü halde bulundu. Şüphelilerin, işçiye kepçeyle kendi mezarını kazdırdığı iddia edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın cansız bedeni, tarlada gömülü halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ahmad'ın en son ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, dün akşam saatlerinde Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen kişinin, Mahmoud Ahmad olduğu belirlendi.

İddiaya göre, borcu yüzünden alıkonulan Ahmad'a, E.B. ve U.P. isimli şüpheliler tarafından kepçeyle kendi mezarını kazdırıldı. Ardından öldürülerek çukura gömüldü. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

