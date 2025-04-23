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Seçimi kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazmıştı: Fenomen muhtar adayı kaza geçirdi!
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Seçimi kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazmıştı: Fenomen muhtar adayı kaza geçirdi!

Giriş Tarihi: 23.04.2025 22:22:52

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçim sonrası yazdığı şiirlerle fenomen olan Aydın Battal, Akpınar ilçesi kavşağında trafik kazası geçirdi. Battal ve eşi hafif yaralandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçimleri kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına yazdığı şiirlerle fenomen olan Aydın Battal , trafik kazası geçirdi.

Kaza, Akpınar ilçesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelen R.T. yönetimindeki O6 DJS plakalı otomobil , kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta bekleyen 40 ND 783 plakalı otomobile çarptı. Araçta bulunan Aydın Battal ve eşi , kazada hafif yaralandı.

Kazanın ardından Aydın Battal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Küçük bir kaza geçirdik, çok şükür iyiyiz. Allah beterinden saklasın. Arayan, soran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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