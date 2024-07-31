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Sarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı: O anlar kamerada
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 09:51 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 09:51

Sarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı: O anlar kamerada

Sarıyer’de plakasız motosikletli iki kişi, taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 25 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracına giden Erkan Fıçıcı, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, sokakta yürüyen Fıçıcı’ya birkaç el ateş açtı. Fıçıcı, ayağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Fıçıcı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan Fıçıcı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.

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