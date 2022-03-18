Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken gecekondu küle döndü. Yangın, saat 01.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alev alev yanan gecekondu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.