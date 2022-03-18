Haberler Yaşam Videoları Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı

Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı

Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı
18.03.2022 08:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:13
Kar yağışı altında kalan D-100...
Yaşam 01:00
Yangında mahsur kalan çifti...
Yaşam 00:42
Su sayacı ve elektrik...
Yaşam 00:48
Cep telefonuna bakarken...
Yaşam 01:38
Küçükçekmece’de ayakkabı...
Yaşam 01:57
Kars'ta 4 metrelik buz...
Yaşam 02:34
Antalya'da feci kaza! O araç 3...
Yaşam 01:17
Seyir halindeki otomobil küle...
Yaşam 01:31
Olaysız bir günü bile yok!...
Yaşam 01:10
‘Acil arama’ bahanesiyle...
Yaşam 02:31
Trabzonspor bayrağı asarken...
Yaşam 00:28
Kar yağışı kazaları...

Sarıyer’de tek katlı gecekondu alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken gecekondu küle döndü. Yangın, saat 01.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alev alev yanan gecekondu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA